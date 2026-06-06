Захарова прокомментировала ситуацию в Армении в преддверии выборов Захарова: власти Армении пытаются пойти на преступление против демократии

Москва6 июн Вести.Россия выражает обеспокоенность действиями армянских властей, которые в преддверии парламентских выборов пытаются нарушить демократические принципы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Комментарий дипломата на просьбу представителей СМИ оценить предвыборную ситуацию в республике опубликован в аккаунте внешнеполитического ведомства в мессенджере MAX.

Поступает информация, что вместо предвыборной борьбы по законам и правилам идет борьба с демократическими процедурами. Видим попытки армянских властей пойти на преступление против демократии – принять решение о снятии с выборов крупнейшего оппозиционного движения "Сильная Армения", а также, возможно, партии "Процветающая Армения" отметила дипломат

Она добавила, что возможная реализация в Армении антидемократического сценария поставит под сомнение легитимность всего избирательного процесса.

Если этот антидемократический сценарий будет реализован, и решение о недопуске к выборам (оппозиционных партий – прим. ред​​​.) будет принято, то армянских граждан лишат права выбора будущего своей страны, что, соответственно, поставит под сомнение легитимность избирательного процесса в целом подчеркнула представитель российского МИД

Москва ожидает, что Ереван "не на словах, а на деле" будет следовать демократическим процедурам при подготовке к выборам, заявила Захарова.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе теледебатов призвал лидера Меритократической партии Гургена Симоняна потребовать от Центральной избирательной комиссии (ЦИК) отменить регистрацию "Сильной Армении" Самвела Карапетяна, блока "Армения" Роберта Кочаряна, а также партии "Процветающая Армения". Пашинян обвинил эти политические силы в нарушениях в ходе предвыборной кампании.

Впоследствии стало известно, что ЦИК отклонила обращение о снятии с регистрации на предстоящих 7 июня парламентских выборах блока "Сильная Армения".

Предприниматель Самвел Карапетян с июня 2025 года проходил по делу о призывах к захвату власти и легализации незаконных доходов. Защита бизнесмена считает, что он стал жертвой политического преследования из-за его поддержки Армянской апостольской церкви. В январе 2026 года бизнесмена перевели под домашний арест, а в апреле продлили меру пресечения и назначили залог свыше 10 миллионов долларов.