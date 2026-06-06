В Совбезе РФ выступили против угроз избирателям Армении Замсекретаря СБ РФ Шевцов: ограничение избирательных прав в Армении недопустимо

Москва6 июн Вести.Угрозы властей Армении, связанные с ограничением избирательных прав граждан, являются недопустимыми. Об этом заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов заявил на полях Петербургского международного экономического форума.

Так он ответил на вопрос ТАСС о заявлениях, касающихся возможной отправки на военные сборы граждан Армении, которые приедут голосовать на парламентских выборах.

Любое ограничение избирательных прав своих граждан - это недопустимо. Это, кстати, и не соответствует тем европейским ценностям и стандартам, к которым сама Армения стремится сказал Шевцов

По его словам, подобные предупреждения не способствуют укреплению авторитета государства и не соответствуют принципам демократии.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что дал указания правоохранителям "в течение часов" выявить и отправить в тюрьму своих политических оппонентов. Он обвинил их в обслуживании интересов иностранных государств, а также подкупе голосов избирателей.

Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. В них примут участие 18 политических сил - 16 партий и 2 партийных блока.