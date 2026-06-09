В России предложили не признавать результаты выборов в Армении Эксперт Багдасаров: многое зависит от реакции России на выборы в Армении

Москва9 июн Вести.Сейчас многое зависит от реакции России на выборы в Армении, РФ не должна потерять поддержку пророссийских армянских избирателей. Такое мнение выразил директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

По словам эксперта, Россию сейчас выталкивают с Южного Кавказа и из Центральной Азии. И от того, как российские власти отреагируют на выборы в Армении, зависит положение страны в регионе.

Сейчас очень много зависит от нас. Как мы будем вести себя, так будет вести себя оппозиция пророссийская… Мы потеряем поддержку в Армении всех, потому что люди, которые сейчас ориентированы на Россию, несмотря на репрессии, угрозы, избиения и так далее, голосовали за пророссийскую ориентацию, они потеряют надежду, что дальше делать сказал Багдасаров

По его мнению, России стоит дать жесткий и конкретный ответ, чтобы защитить тех, кто голосовал за оппозицию.

Если это фальсификация, мы не должны признавать эти выборы. Мы не должны общаться с этим руководством вообще. Мы должны четко поставить: если вы будете проводить такую агрессивную политику по отношению к людям, которые благосклонно относятся к России, это будет расценено как геноцидальная политика по отношению к целым слоям армянского общества. И мы примем более жесткие меры считает эксперт

Парламентские выборы в Армении состоялись 7 июня. Представители оппозиции неоднократно обвиняли власти во вмешательстве в избирательный процесс и деятельность ЦИК.

Согласно предварительным данным, партия премьер-министра страны Никола Пашиняна "Гражданский договор" набрала менее 50% голосов, однако сохраняет возможность сформировать правительство за счет особенностей распределения мандатов. Также в парламент проходят блок "Сильная Армения" Самвела Карапетяна и блок "Армения", возглавляемый бывшим президентом страны Робертом Кочаряном.