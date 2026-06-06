Медведев: выборы в Армении будут нелегитимными, Пашинян убирает всех конкурентов

Медведев назвал грядущие выборы в Армении нелегитимными из-за давления Пашиняна Медведев: выборы в Армении будут нелегитимными, Пашинян убирает всех конкурентов

Москва6 июн Вести.Попытки премьер-министра Армении Никола Пашиняна устранить конкурентов в преддверии парламентских выборов делают голосование нелегитимным, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев​​​.

С таким утверждением он выступил в соцсети Х на английском языке.

Пашинян … пытается снять всех конкурентов на выборах. Такие выборы, очевидно, не будут считаться легитимными. Даже Вашингтон и Брюссель не прощают подобных поступков написал Медведев

По оценкам западных социологов, "Гражданский договор" Пашиняна на выборах 7 июня готовы поддержать менее 37% избирателей. Оппозиция в совокупности может набрать около 49%: "Сильная Армения" – 26%, блок "Армения" – 12%, "Процветающая Армения" – 6%, "Крылья единства" – 5%. Остальные политические силы, по прогнозам, не преодолеют четырехпроцентный барьер.

В апреле президент России Владимир Путин заявил, что Москве хотелось бы видеть пророссийские политические силы участниками выборов, однако это решение самого Еревана. Он обратил внимание, что ряд политиков содержится под стражей, несмотря на наличие российского гражданства.

5 июня Пашинян призвал сотрудников правоохранительных органов "в течение часов" выявить и отправить в тюрьму политических оппонентов, фальсифицирующих выборы.

До этого прозападная партия "Республика" потребовала от Центризбиркома Армении снять с выборов блок "Сильная Армения" во главе с предпринимателем Самвелом Карапетяном, однако комиссия отказалась это делать.