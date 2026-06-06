Москва6 июнВести.Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев усомнился в легитимности предстоящих в Армении выборов, так как нынешний премьер страны Никол Пашинян борется с оппозицией в республике.
Он отметил, что подобное поведение недопустимо и будет подвергнуто осуждению даже на Западе.
Пашинян пытается выбить из игры всех своих соперников на выборахзаявил Медведев в социальной сети X
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе теледебатов призвал лидера Меритократической партии Гургена Симоняна потребовать от Центральной избирательной комиссии (ЦИК) отменить регистрацию "Сильной Армении" Самвела Карапетяна, блока "Армения" Роберта Кочаряна, а также партии "Процветающая Армения". Пашинян обвинил эти политические силы в нарушениях в ходе предвыборной кампании.
Впоследствии стало известно, что ЦИК отклонил обращение о снятии с регистрации на предстоящих 7 июня парламентских выборах блока "Сильная Армения".