Медведев: Пашинян намерен устранить всех конкурентов на выборах в Армении

Медведев усомнился в легитимности предстоящих выборов в Армении Медведев: Пашинян намерен устранить всех конкурентов на выборах в Армении

Москва6 июн Вести.Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев усомнился в легитимности предстоящих в Армении выборов, так как нынешний премьер страны Никол Пашинян борется с оппозицией в республике.

Он отметил, что подобное поведение недопустимо и будет подвергнуто осуждению даже на Западе.

Пашинян пытается выбить из игры всех своих соперников на выборах заявил Медведев в социальной сети X

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе теледебатов призвал лидера Меритократической партии Гургена Симоняна потребовать от Центральной избирательной комиссии (ЦИК) отменить регистрацию "Сильной Армении" Самвела Карапетяна, блока "Армения" Роберта Кочаряна, а также партии "Процветающая Армения". Пашинян обвинил эти политические силы в нарушениях в ходе предвыборной кампании.

Впоследствии стало известно, что ЦИК отклонил обращение о снятии с регистрации на предстоящих 7 июня парламентских выборах блока "Сильная Армения".