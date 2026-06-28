Медведев: Запад воспринимает Армению только как инструмент борьбы против РФ

Медведев: Армения для Запада – лишь инструмент борьбы с Россией Медведев: Запад воспринимает Армению только как инструмент борьбы против РФ

Москва28 июн Вести.Запад относится к Армении только как к инструменту борьбы против России, заявил зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. Его слова приводит пресс-служба ЕР.

Западные политики стремятся убрать с политического поля тех, кто выступает за здоровые отношения Москвы и Еревана, отметил он.

Относясь к республике исключительно как к инструменту борьбы против России, Запад больше всего заинтересован в зачистке политического поля от всех сил, выступающих за здоровые отношения Москвы и Еревана сказал Медведев

В Армении запущен "новый виток репрессий" в отношении неудобных для правящей верхушки оппозиции, указал Медведев, комментируя преследование властями лидера партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна. Все это, подчеркнул он, происходит "при полном молчании стран Запада", вмешательство которых в избирательную кампанию в Армении было беспрецедентным.

В духе своих излюбленных неоколониальных практик они буквально поставили госаппарат Армении на ручное управление констатировал председатель "Единой России"

Медведев подчеркнул, что Армении будет сложно избавиться от этого диктата.

14 июня ЦИК Армении подвел окончательные итоги прошедших выборов, согласно которым в новый парламент страны входят три политические силы: партия "Гражданский договор" премьер-министра республики Никола Пашиняна, блоки "Сильная Армения" Самвела Карапетяна и "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна.