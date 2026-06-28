Медведев: Россия будет судить о намерениях властей Армении по их поступкам

РФ будет судить о намерениях властей Армении по их поступкам, заявил Медведев Медведев: Россия будет судить о намерениях властей Армении по их поступкам

Москва28 июн Вести.Москва будет судить о настоящих намерениях руководства Армении исходя из его поступков. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. Его слова приводит пресс-служба ЕР.

Наша страна будет судить об истинных намерениях властей Армении по их реальным поступкам сказал он

Весной 2025 года в Армении был принят закон о начале процесса, связанного с намерением страны вступить в Европейский союз (ЕС). Премьер-министр республики Никол Пашинян ранее подчеркивал, что членство в ЕС и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) несовместимо, однако Ереван продолжает взаимодействовать с обоими объединениями до тех пор, пока это остается возможным.

Тема дальнейшего внешнеэкономического курса Армении обсуждалась и на саммите ЕАЭС в Астане, где лидеры стран объединения затронули вопрос возможного выбора Еревана между европейской и евразийской интеграцией.

Как ранее заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, поведение нынешних властей Армении нельзя назвать добросовестным членством в ЕАЭС.