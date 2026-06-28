Медведев предупредил Армению о последствиях разрыва с РФ Медведев: разрыв с РФ ударит по гражданам Армении

Москва28 июн Вести.Разрыв многолетних связей с Россией неизбежно приведет к тяжелым последствиям для рядовых граждан Армении, но Евросоюз это не волнует. Такое заявление сделал заместитель председателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

Неминуемые тяжелые последствия для простых граждан от разрыва формировавшихся десятилетиями связей страны ЕС абсолютно не интересуют приводит его слова пресс-служба "Единой России"

По его словам, Запад рассматривает Армению лишь как инструмент противостояния с Россией и заинтересован в том, чтобы устранить с политического поля силы, выступающие за конструктивные отношения между Москвой и Ереваном.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Армении следует как можно быстрее определиться со своим стратегическим выбором - между Евразийским экономическим союзом и Евросоюзом.