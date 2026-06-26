Захарова: Ереван должен как можно скорее выбрать между ЕАЭС и ЕС

Захарова призвала Ереван как можно скорее сделать выбор между ЕАЭС и ЕС Захарова: Ереван должен как можно скорее выбрать между ЕАЭС и ЕС

Москва26 июн Вести.Армении нужно как можно скорее дать ответ о своем стратегическом выборе между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Евросоюзом. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, к этому же призывает премьер-министр Армении Никол Пашинян.

На вопрос о стратегическом выборе Еревану … необходимо ответить. И как можно скорее сказала Захарова, чьи слова приводит официальный сайт МИД РФ

Дипломат подчеркнула, что по сути, деятельность Еревана в рамках Евросоюза – временная мера для подготовки почвы для подключения к европейскому блоку, стандарты и правила которого кардинально отличаются от ЕАЭС.

25 июня Пашинян заявил, что Ереван продолжает активно работать в рамках ЕАЭС и не считает, что в отношениях с объединением произошли события, исключающие дальнейшее сотрудничество.