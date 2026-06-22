Захарова: Россия и партнеры по ЕАЭС ждут скорейшего решения Армении по Евросоюзу

В МИД России призвали Армению скорее определиться с выбором между ЕАЭС и ЕС Захарова: Россия и партнеры по ЕАЭС ждут скорейшего решения Армении по Евросоюзу

Москва22 июн Вести.Россия, как и другие страны-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) ждут, чтобы Армения определилась со своим выбором между организацией и путем вступления в Евросоюз (ЕС) как можно скорее, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Россия, как и другие три страны ЕАЭС – Белоруссия, Казахстан и Киргизия - хочет, чтобы определенность в данном вопросе наступила как можно скорее сказала Захарова

Она напомнила, что в совместном заявлении лидеров стран ЕАЭС от 29 мая говорится о необходимости в короткие провести в Армении общенациональный референдум по данному вопросу.

Также Захарова добавила, что власти России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии готовят совместный доклад с анализом ситуации с Арменией к заседанию Высшего евразийского экономического совета, которое пройдет в декабре.