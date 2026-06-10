Москва10 июнВести.Россия не будет мириться с иждивенческой позицией властей Армении по отношению к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС), заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам Захаровой, официальный Ереван пытается убедить население страны в том, что можно одновременно получать выгоду от ЕАЭС и готовиться к членству в Евросоюзе (ЕС).
Такую иждивенческую позицию в отношении к объединению ЕАЭС, к нашим партнерам по ЕАЭС терпеть мы не намеренысказала Захарова на брифинге
Глава МИД РФ Сергей Лавров 10 июня заявил, что власти Армении приняли закон о вступлении в ЕС, и теперь с выходом страны из ЕАЭС придется "разбираться оперативно".