Захарова: курс Армении на сближение с Западом размывает его партнерство с РФ

Москва28 мая Вести.Линия армянских властей на сближение с Западом размывает взаимовыгодное партнерство Москвы и Еревана, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Такая линия властей Армении размывает взаимовыгодное стратегическое партнерство между нашими странами, создает риски потери Ереваном всех получаемых от него преимуществ сказала Захарова на брифинге

Дипломат указала на то, что Россия, как и прежде, считает Армению своим естественным партнером на Южном Кавказе, а армянский народ - братским, для которого хочет мира и процветания.

По словам Захаровой, Москва слышит заявления армянской стороны о том, что Ереван намерен сохранить отношения с Россией, а также не позволит кому-либо использовать республику против РФ.

Однако судить мы привыкли не по словам только, но еще и по делам. А они с упомянутыми словами почему-то все больше и больше расходятся. Россия никогда не была против диверсификации Арменией внешних связей, однако сегодняшнюю линию властей Армении едва ли так можно назвать, вряд ли вообще можно говорить о ее сбалансированности в контексте России отметила представитель внешнеполитического ведомства

Тем не менее Захарова обратила внимание на то, что серьезные инициативы с российским участием Ереван почему-то затягивает, почему-то замораживает, но при этом ведет системную работу по внедрению этих якобы евростандартов, а также подписывает различные меморандумы, некие рамочные планы с западными столицами.

Наверное, все бы ничего, есть только важный нюанс - эти самые западные столицы объявили России настоящую гибридную войну…Так с кем же Ереван заключает вот эти все, ну в общем, вполне себе стратегические договоренности о планах и намерениях? сказала она

Представитель МИД РФ подчеркнула, что в Кремле фиксируют демонстративное попустительство команды премьер-министра Армении целенаправленной кампании Запада по стимулированию антироссийских настроений.

Конечно, нас не может не беспокоить курс армянского руководства на сближение с североатлантическим сообществом, магистральная политическая линия которого заточена именно против Москвы сказала Захарова

По ее словам, Россия сохраняет за собой статус ключевого экономического и инвестиционного партнера Армении.

По итогам 2025 года доля России во внешней торговле Армении составила около 36%... Армянские граждане пользуются определенными послаблениями в плане временного проживания и работы в нашей стране. Россия - это гарант энергетического, продовольственного секторов или, лучше даже сказать, безопасности Армении. Республика получает российский газ по льготным ценам. Наша страна практически полностью закрывает потребности республики в газе, топливе, в жизненно важных продуктах - например, в зерне, причем поставляются они также по ценам ниже рыночных пояснила представитель внешнеполитического ведомства

Захарова заключила, что граждане Армении сами решат путь дальнейшего развития своей стран, однако Россия заинтересована в подлинно суверенной и независимой Армении, которую мы всегда воспринимали как равного партнера и друга.