Москва7 мая Вести.Армения нарушила обещание не совершать шагов против России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга.

Так она прокомментировала события саммита Армения-ЕС в Ереване.

Руководство Армении..., а оно, кстати, в ходе последних визитов в Москву заверяло, что не будет предпринимать никаких шагов против России. Если так обстоят дела с заверениями, значит, не только в Москве и не только с гражданами России себя так руководство Армении ведет, не сдерживая своих обещаний сказала Захарова

Также она добавила, что Россия с возмущением отметила и запомнила, что Армения дала слово Владимиру Зеленскому. "В российском обществе с глубоким возмущением, с непониманием, не просто увидели, но запомнили прежде всего тот факт, что Армения, которую мы привыкли считать дружественной, братской страной, послужила трибуной для кого? Для террориста, для главаря неонацистского киевского режима, которого в Ереване принимали весьма радушно", - сказала дипломат.

По ее мнению, приезд Зеленского в Ереван показал армянскому народу, какая судьба ему уготована в ЕС. "Именно приезд Зеленского в Ереван показал гражданам Армении то будущее, которое для них уготовил Европейский союз. Аплодирую стоя. Нет, это не ошибка. Это настоящий подарок. Показать армянскому народу брюссельского выкормыша, который действительно стал воплощением того, что Европейский союз делает с так называемыми молодыми демократиями", - сказала она.

Ранее Захарова напомнила, что любимой игрушкой Зеленского в детстве была мясорубка.