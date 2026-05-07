Захарова напомнила, что любимой игрушкой Зеленского в детстве была мясорубка Захарова: Зеленский продолжает играть в мясорубку, теперь с живыми людьми

Москва7 мая Вести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге заявила, что глава киевского режима Владимир Зеленский продолжает играть в свою любимую с детства игрушку — мясорубку, но теперь пропускает через нее живых людей, своих соотечественников.

Дипломат напомнила, что об этой детской привязанности украинского лидера рассказала его мать в одном из интервью.

Мальчиком он любил играть в мясорубку. Не потому, что у него было тяжелое детство и не было других игрушек. Были и в детском садике, и дома, просто любимой игрушкой все равно была мясорубка отметила она

По словам Захаровой, этот феномен должны были изучить врачи. Однако сейчас мировому сообществу следует выстроить стратегию работы с этой привязанностью Зеленского.

Всему миру надо бы разобраться с тем, как в эту самую любимую свою игрушку Зеленский сейчас отправляет своих собственных сограждан. В эту самую настоящую, кровавую мясорубку подчеркнула представитель МИД РФ

Ранее Захарова заявила, что Зеленский не отдавал ВСУ приказ о прекращении огня с 6 мая, о котором сообщал во всеуслышание. Она назвала это кровавым пиаром.