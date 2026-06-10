Москва10 июнВести.Сравнивая людей с игральными картами, Владимир Зеленский демонстрирует кровожадную и беспринципную сущность своего режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В эфире радио Sputnik Мария Захарова напомнила слушателям о словах главы киевского режима, который заявил, что живые люди, смелые и умные граждане, являются главными "картами" Украины. Это, по ее мнению, ясно говорит о том, что это за режим и какими методиками он действует.
Мария Захарова призналась, что, увидев это заявление Зеленского впервые, она не сразу поняла, о чем речь, не думала, что он имел в виду игральные карты.
Действия киевского режима, сопровождающиеся бесконечным потоком ложных нарративов, Захарова назвала шулерством и международным мошенничеством.
И вот эта кровожадность, эта абсолютная беспринципность еще выражена в такой фразе, что люди — это козыри у него на руках, которыми он играл. Так это не только козыри, это крапленые колоды, причем кровью крапленыеотметила Захарова