Москва1 июл Вести.Владимир Зеленский стремится к обострению конфликта, прибегая к ударам по гражданской инфраструктуре, убийствам мирных граждан и терактам, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Глава киевского режима отчаянно пытается масштабировать конфликт на Украине, втянув в него ближайших союзников и соседей России, добавила она.

За всей демагогией о якобы урегулировании конфликта Зеленский на деле стремится спровоцировать эскалацию​​​... Делать он это будет посредством ударов по объектам гражданской инфраструктуры, убивая мирное гражданское население, проводя теракты сказала Захарова

Зеленский, подчеркнула дипломат, даже не скрывает этого.

По ее словам, Москва не видит у Киева стремления к миру и не питает каких-либо иллюзий на этот счет.