Москва10 июл Вести.На фоне заявлений стран Запада о том, их возможности исчерпаны, перспективы дальнейшей поддержки Киева выглядят неопределенными. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем комментарии об украинском кризисе, опубликованном на сайте министерства​​​.

Перспектива дальнейшей поддержки киевского режима выглядит сомнительно в свете недавно прозвучавших скептических заявлений его "друзей" из Италии, Нидерландов, Болгарии, откровенно признавшихся в исчерпании собственных возможностей сказала официальный представитель МИД РФ

Захарова также отметила, что режим Зеленского предпринимает попытки усилить террор против российского мирного населения, чтобы продемонстрировать западным спонсорам киевского режима "эффективность" применения их оружия.