Москва4 июн Вести.На Западе манипулируют повесткой, рассуждая о необходимости преодоления кризиса на Украине и одновременно делая ставку на Киев. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова​​​ в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Она напомнила, что европейские лидеры - президент Франции Эммануэль Макрон, президент Финляндии Александр Стубб и другие - призывают к поиску путей преодоления украинского кризиса и позиционируют самих себя как возможных посредников, и тут же говорят о необходимости использовать все возможности для продолжения "этой самой бойни".

Вы представляете? В одно и то же время – не с разницей в полгода или год. Это все близко находящиеся по времени, я бы сказала, даже не отстоящие, а являющиеся единым потоком их измышления. Поэтому следим, делаем очевидный вывод, что речь идет о манипулировании повесткой пояснила официальный представитель МИД РФ

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в интервью "Соловьёв Live" для ИС "Вести" назвал Украину "любимым Франкенштейном" Евросоюза. По его словам, ЕС позволяет Киеву делать все, что угодно, поэтому странам Прибалтики приходится мириться с пролетающими над ними украинскими дронами, чтобы и дальше получать деньги Брюсселя.