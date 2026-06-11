МИД: евротройка якобы призывает к миру, но на деле милитаризирует Украину и ЕС

Захарова уличила евротройку в двойной игре на Украине МИД: евротройка якобы призывает к миру, но на деле милитаризирует Украину и ЕС

Москва11 июн Вести.Лидеры Германии, Франции и Великобритании лишь делают вид, что призывают к миру. На самом деле они предпринимают шаги по милитаризации Украины и Европы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос СМИ относительно очередных "мирных" инициатив стран Запада.

Лидеры этих стран своим заявлением делают вид, что призывают к миру, а на деле они выдвигают априори неприемлемые условия, увеличивая производство дальнобойных вооружений для Киева, и в целом предпринимают шаги к милитаризации Украины и Европы заявила дипломат

Захарова отметила, что Европа своей истинной позиции даже не скрывает. Она напомнила, как 28 мая глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что "Европа никогда не будет нейтральным посредником между Россией и Украиной", поскольку занимает сторону киевского режима.

Она призналась, что Европа претендует на место за столом переговоров, по сути, в составе единой делегации Запада и Украины против России подчеркнула она

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер выступили за участие Европы и США в диалоге с РФ по Украине. Также они выдвинули свои условия для достижения долгосрочного мира. В частности, лидеры стран призвали к немедленному прекращению боевых действий и проведении переговоров на основе имеющейся линии соприкосновения. Любое изменение границ Украины силовым путем при этом отвергается.