Визит послов евротройки в МИД РФ: европейцы делают вид, что не сидят без дела Европа пытается взять бразды правления в украинском конфликте в свои руки

Москва11 июн Вести.На фоне ослабления американского участия в украинском кризисе европейцы пытаются сделать вид, что не сидят без дела, при этом предлагают неприемлемые для России условия. Так журналист ИС "Вести" Анастасия Попова прокомментировала визит послов Великобритании, Франции и Германии в МИД России.

Корреспондент подчеркнула, что по поведению европейских политиков сложно понять их истинные намерения. С одной стороны, они говорят о необходимости переговоров с Россией, с другой стороны, требуют неприемлемых условиях в "мирном" урегулировании на Украине.

Европа пытается делать вид, что они силой хотят заставить Москву сесть с ними за стол переговоров. Это такой способ сохранить лицо, показать, что они не сидят без дела, как это выглядело бледно на фоне переговоров, которые организовали Соединенные Штаты… Европа на фоне ослабления американского участия и на фоне того, что Штаты завязли с Ираном, пытается взять бразды правления в свои руки сказала Попова

Она подчеркнула, что позиция Европы подается "под соусом" стратегических интересов региона, а на самом деле они будут представлять киевскую позицию.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос СМИ относительно очередных "мирных" инициатив стран Запада, уличила евротройку в двойной игре на Украине.