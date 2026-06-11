Москва11 июнВести.Послы ФРГ, Франции и Британии, просившие о встрече с заместителем главы МИД РФ Сергея Лаврова, прибыли к зданию российского внешнеполитического ведомства в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента.
Машины послов соответствующих стран только что подъехали к зданию на Смоленской площадиговорится в сообщении
Ранее Лавров сообщал, что послы Британии, Франции и Германии попросили о встрече с заместителем главы МИД РФ. Министр пообещал, что их "примут и выслушают".