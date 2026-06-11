РИА Новости: послы ФРГ, Франции и Британии прибыли к зданию МИД РФ в Москве

Послы Германии, Франции и Британии прибыли в МИД для встречи с замом Лаврова РИА Новости: послы ФРГ, Франции и Британии прибыли к зданию МИД РФ в Москве

Москва11 июн Вести.Послы ФРГ, Франции и Британии, просившие о встрече с заместителем главы МИД РФ Сергея Лаврова, прибыли к зданию российского внешнеполитического ведомства в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента.

Машины послов соответствующих стран только что подъехали к зданию на Смоленской площади говорится в сообщении

Ранее Лавров сообщал, что послы Британии, Франции и Германии попросили о встрече с заместителем главы МИД РФ. Министр пообещал, что их "примут и выслушают".