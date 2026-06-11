Москва11 июн Вести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова процитировала строки из стихотворения Александра Пушкина "К*", описывая визит послов Германии, Франции и Великобритании Найджела Кейси, Николя де Ривьера и Александра Ламбсдорфа в российское внешнеполитическое ведомство. Свой комментарий дипломат опубликовала у себя в Telegram-канале.

Она напомнила, что пару лет назад послы тех же стран отказались от встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

Как писал неотменяемый Пушкин: "Шли годы. Бурь порыв мятежный развеял прежние черты". И вот, они у порога с просьбой принять добавила Захарова

В четверг, 11 июня, замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин принял послов Германии, Франции и Великобритании. В ходе встречи российская сторона оценила деструктивную политику властей указанных государств в вопросе украинского кризиса. Также представители РФ рассказали, какие подходы используют для поиска политико-дипломатического урегулирования конфликта на Украине на основе устранения его первопричин.