Москва6 июн Вести.Министр иностранных дел России является многогранной личностью, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Также она отметила стихотворный талант главы внешнеполитического ведомства.

Все видят эту публичную, официальную часть. Но он личность, многогранная личность передает агентство РИА Новости слова Захаровой

Она напомнила, что опубликованы лишь отдельные стихи Лаврова. "Но так, чтобы в совокупности, конечно, там целый безбрежный мир", - сказала Захарова.

Ранее Захарова опровергла слухи о возможной усталости и намерении министра иностранных дел Сергея Лаврова уйти в отставку.