Москва24 июн Вести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывание главы ведомства Сергея Лаврова о том, что ОБСЕ является "полумертвой организацией".

Самое смешное, что она еще претендует на "посредничество" в урегулировании конфликта на Украине. Помню, как они проявили себя на линии соприкосновения - шпионили под флагами ОБСЕ в пользу западников. написала она в своем Telegram-канале

Ранее Лавров заявил, что лично выступал бы за выход РФ из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. При этом он подчеркнул, что окончательное решение по этому вопросу находится в компетенции президента России Владимира Путина.