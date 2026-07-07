Захарова о решении МОК: здравый смысл победил Захарова заявила о победе здравого смысла в решении МОК

Москва7 июл Вести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение Международного олимпийского комитета о временном восстановлении членства Олимпийского комитета России.

Виват! Здравый смысл победил! Мировому спорту быть. Быть с Россией! написала она в своем Telegram-канале

Ранее пресс-служба МОК сообщила, что исполком организации временно отменил отстранение ОКР, действовавшее с 12 октября 2023 года. Также было отменено решение исполкома МОК от 28 марта 2023 года, согласно которому российские спортсмены могли участвовать в международных соревнованиях только в нейтральном статусе и не допускались к командным видам спорта.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев, комментируя это решение МОК, отметил, что такой шаг ускорит полный возврат российских спортсменов на международные турниры.