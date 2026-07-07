Ковентри: МОК хочет, чтобы у всех спортсменов была возможность участвовать в ОИ

В МОК хотят предоставить спортсменам равные возможности для участия в Играх Ковентри: МОК хочет, чтобы у всех спортсменов была возможность участвовать в ОИ

Москва7 июл Вести.Международный олимпийский комитет (МОК) намерен предоставить всем спортсменам равные возможности для участия в Олимпийских играх, речь, в частности, идет и о российских атлетах, заявила глава организации Кирсти Ковентри.

7 июля МОК временно восстановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) и рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов.

Мы дали четко понять, что хотим, чтобы у всех спортсменов была возможность участвовать в Олимпийских играх сказала Ковентри во время пресс-конференции по итогам заседания исполкома МОК

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев, комментируя решение МОК, заявил, что такой шаг ускорит полный возврат российских спортсменов на международные турниры. Как заметил Дегтярев, свыше 20 международных федераций уже допускают юниоров под флагом России и с гимном, а около 10 — всех спортсменов без ограничений.