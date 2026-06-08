Москва8 июн Вести.Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Государственной думы Светлана Журова в беседе с ИС "Вести" выразила надежду, что международные спортивные федерации начнут последовательно допускать россиян к соревнованиям с гимном и флагом страны.

Она прокомментировала информацию о допуске взрослых спортсменов из России к состязаниям с флагом и гимном в 12 олимпийских видах спорта.

Я надеюсь, что подтянутся другие федерации. Если не подтянутся, мы пойдем в суд, и это правильно, потому что ряд международных федераций нам тонко намекает: "Пожалуйста, сходите в суд, мы не будем обижаться на вас, мы не будем возмущаться, мы примем это, потому что мы не можем сопротивляться политикам в странах, в которых мы живем". Это неправильно. Они должны быть независимыми сказала Журова

Она обратила внимание, что главам международных федераций будет проще принять решение арбитражного суда, чем самостоятельно принять решение о возвращении России к международным состязаниям.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что у Международного олимпийского комитета есть все основания, чтобы "прекратить бан" России.