Журова не исключила, что ряд стран могут строить козни против спортсменов РФ Журова: некоторые страны будут строить всякие козни против спортсменов из РФ

Москва8 июл Вести.Спортсменам РФ не стоит расслабляться после отмены рекомендаций МОК (Международный олимпийский комитет) по недопуску российских спортсменов к турнирам. Такое мнение ИС "Вести" высказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.

Она отметила, что ряд стран могут строить козни против наших атлетов.

Мы понимаем, что уже пять олимпийских федераций вернули нам флаг и гимн, и мы можем там выступать и должны выступать. Но мы должны планово требовать от этих федераций, чтобы не было нюансов, как было с Румынией, когда не разрешили нашим спортсменам быть с флагом, гимном. Потому что они [страны] продолжают вести эту политику недопуска наших спортсменов при рекомендациях МОК

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Журова указала, что по-прежнему актуальным является вопрос о смене международных регламентов.

Вопрос о том, что международным федерациям надо все равно менять свои регламенты по определению города, страны кандидата, которые будут проводить международные соревнования. Сейчас изменилась Хартия МОК, там убрали национальный фактор совсем, то есть спортсмены обязаны быть допущены до соревнований, несмотря на национальность и события, происходящие в их стране в данный момент времени. Поэтому МОК дал возможность через суды дальше доказать той или иной стране, что [спортсменов] обязаны допустить. Но я думаю, они [страны] все равно будут, к сожалению, строить всякие козни, нам нельзя здесь расслабляться подчеркнула она

Ранее глава Минспорта Михаил Дегтярев заявил, что отмена рекомендаций МОК об участии россиян в нейтральном статусе и восстановление прав Олимпийского комитета России, ускорит полный возврат российских спортсменов на международные турниры.