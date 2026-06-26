Раскрыто, что может быть, если World Gymnastics не примет меры из-за Румынии Журова сделала заявление о World Gymnastics после скандала вокруг Румынии

Москва26 июн Вести.В случае отсутствия надлежащей реакции со стороны Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) на действия властей Клуж‑Напоки не исключено повторение подобной ситуации в других странах. Такое мнение выразила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова в комментарии для "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

Журова привела в пример ситуацию в 2022 году, когда произошло массовое отстранение российских и белорусских спортсменов от теннисных турниров.

Как миленьких их оштрафовали на полторы миллиона фунтов стерлингов. Сказали, что исключат на следующий год, несмотря на историческую перспективу турниров "Большого шлема"… И на этом больше никто не возмущался, и больше ни одна страна никаких претензий нам не предъявляла. Поэтому, если сейчас Международная федерация спустит это на тормоза, то я допускаю, что на следующем Кубке мира, который пройдет, например, в какой-то еще одной европейской стране, примеру Румынии могут последовать другие страны заключила Журова

24 июня мэр румынского города Клуж-Напоки Эмиль Бок выступил против российской государственной символики на этапе Кубка вызова по художественной гимнастике, который должен пройти в городе с 26 по 28 июня. Организаторы уведомили Россию, что гимна и флага РФ на соревнованиях не будет. В итоге сборная России по художественной гимнастике отказалась от участия.