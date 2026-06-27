Захарова: Москва ответит на запрет флага РФ российским гимнасткам в Румынии

МИД заявил, что Россия ответит на решение Румынии запретить гимнасткам флаг РФ Захарова: Москва ответит на запрет флага РФ российским гимнасткам в Румынии

Москва27 июн Вести.Россия не оставит без ответа решение властей румынского города Клуж-Напока запретить использование государственной символики РФ команде по художественной гимнастике. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она выразила сожаление, что нагнетаемая в Румынии все последние годы русофобия приносит столь уродливые плоды.

Российская сторона не оставит без последствий этот вопрос приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ

Дипломат отметила, что в Румынии случайным фигурам позволяется творить произвол и позорить страну, которая очевидно не способна обеспечить равные условия для участников крупных международных соревнований.

26 июня сообщалось, что российская сборная по художественной гимнастике отказалась от участия в Кубке вызова в румынском Клуж-Напоке, который должен был пройти с 26 по 28 июня. Причиной демарша стали действия организаторов, нарушающие права российских спортсменов.