Захарова об отказе гимнасток выступать без флага РФ в Румынии: логичная реакция Захарова: отказ гимнасток выступать в Румынии без флага РФ — логичная реакция

Москва27 июн Вести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "дикостью" ситуацию с запретом демонстрации российского флага и исполнения гимна на соревнованиях по художественной гимнастике в Румынии. По ее словам, отказ отечественных спортсменок выступать в таких условиях является единственно возможной и абсолютно логичной реакцией.

Вопреки недавним решениям Международной федерации гимнастики и Европейского гимнастического союза о снятии всех действовавших ограничений и восстановлении в правах наших спортсменов им (российским спортсменкам - прим. ред​​​.) запретили использовать на первенстве в Румынии национальный флаг и гимн. Единственно возможной, логичной реакцией с российской стороны стал отказ участвовать в состязаниях следует из опубликованного МИД РФ комментария Захаровой

Она подчеркнула, что российские участницы столкнулись с неприемлемыми условиями, которые не имеют ничего общего с принципами честной конкуренции.

Нагнетаемая в Румынии русофобия приносит уродливые плоды и оголяет царящий там беспорядок добавила Захарова

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал гордостью решение сборной России по художественной гимнастике, которая решила отказаться от участия в этапе Кубке вызова в румынском Клуж-Напоке из-за запрета на использование государственной символики.