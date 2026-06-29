Москва29 июнВести.Письмо 11 европейских гимнастических федераций против российских гимнастов является истерией. Об этом в беседе с ТАСС заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.
Ранее стало известно, что 11 национальных федераций направили письмо в Европейский гимнастический союз с призывом запретить российские флаг и гимн на соревнованиях в Европе.
Это типичная истерия, которую поднимают некоторые страны в преддверии крупных соревнований. Но решение принимает организатор – то есть международная федерациясказал Свищев
В мае Всемирная федерация гимнастики, а следом и европейская приняли решение о полноценном возвращении спортсменов из России и Белоруссии к соревнованиям под своей эгидой с флагом и гимном.
При этом 26 июня стало известно, что российская сборная по художественной гимнастике отказалась от участия в "Кубке вызова" в румынском городе Клуж-Напок. Причиной стали действия организаторов, нарушающие права российских спортсменов, которым запретили выступать под своими флагом и гимном.