В ГД прокомментировали письмо 11 гимнастических федераций Европы против РФ Депутат Свищев назвал истерией письмо 11 федераций против российских гимнастов

Москва29 июн Вести.Письмо 11 европейских гимнастических федераций против российских гимнастов является истерией. Об этом в беседе с ТАСС заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Ранее стало известно, что 11 национальных федераций направили письмо в Европейский гимнастический союз с призывом запретить российские флаг и гимн на соревнованиях в Европе.

Это типичная истерия, которую поднимают некоторые страны в преддверии крупных соревнований. Но решение принимает организатор – то есть международная федерация сказал Свищев

В мае Всемирная федерация гимнастики, а следом и европейская приняли решение о полноценном возвращении спортсменов из России и Белоруссии к соревнованиям под своей эгидой с флагом и гимном.

При этом 26 июня стало известно, что российская сборная по художественной гимнастике отказалась от участия в "Кубке вызова" в румынском городе Клуж-Напок. Причиной стали действия организаторов, нарушающие права российских спортсменов, которым запретили выступать под своими флагом и гимном.