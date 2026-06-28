Москва28 июн Вести.В интернете появилось коллективное обращение одиннадцати национальных гимнастических федераций, направленное руководству Европейского гимнастического союза (European Gymnastics). Документ касается условий допуска спортсменов из России и Белоруссии к турнирам под эгидой организации.

Подписи под письмом поставили представители Германии, Австрии, Эстонии, Великобритании, Лихтенштейна, Норвегии, Швеции, Дании, Финляндии, Нидерландов и Швейцарии.

Пресс-атташе Немецкой гимнастической федерации Торстен Хартманн в беседе с Sport24 официально подтвердил подлинность документа.

Журналист поинтересовался у Хартманна, действительно ли германская сторона выступила инициатором отправки в European Gymnastics предложения о лишении россиян и белорусов права использовать национальную символику — флаги и гимны — при сохранении за ними возможности выступать исключительно в нейтральном статусе.

В ответ представитель федерации заверил, что упомянутый запрос был направлен в европейский союз от лица всех одиннадцати стран, и Германия выступила одним из инициаторов этого шага.

В мае Всемирная федерация гимнастики (World Gymnastics), а потом следом и European Gymnastics приняли решение о полноценном возвращении спортсменов из России и Белоруссии к соревнованиям под своей эгидой с флагом и гимном.

26 июня сообщалось, что российская сборная по художественной гимнастике отказалась от участия в Кубке вызова в румынском Клуж-Напоке, который должен был пройти с 26 по 28 июня. Причиной демарша стали действия организаторов, нарушающие права российских спортсменов, которым запретили выступать под своим флагом и гимном.