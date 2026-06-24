В Румынии возмутились флагу и гимну России на этапе Кубке мира по гимнастике

В Румынии выступили против флага и гимна России на Кубке мира по гимнастике В Румынии возмутились флагу и гимну России на этапе Кубке мира по гимнастике

Москва24 июн Вести.Мэр румынского города Клуж-Напока Эмиль Бок выступил против российской государственной символики на этапе Кубка мира по художественной гимнастике, который должен пройти в городе с 26 по 28 июня.

По его словам, при согласовании проведения турнира городские власти исходили из иных условий.

Я хочу четко обозначить свою позицию: в Клуже не будет звучать российский гимн, а спортсмены не будут выступать под своим флагом приводит слова Бока издание Media Fax

Мэр уточнил, что организаторы уверяли муниципалитет в том, что российские участники не смогут использовать национальную символику во время соревнований. Бок также подчеркнул, что намерен получить от Федерации гимнастики Румынии официальные разъяснения по этому вопросу, чтобы исключить возникновение спорных ситуаций в ходе соревнований.

Ранее в мае гимн России впервые за пять лет прозвучал на международных соревнованиях по художественной гимнастике. Это произошло 28 мая на чемпионате Европы, когда россиянка Яна Заикина стала победительницей в упражнении с лентой среди юниоров.