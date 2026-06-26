Сборная России по художественной гимнастике отказалась от участия в Кубке вызова

Сборная РФ по художественной гимнастике снялась с соревнований в Румынии Сборная России по художественной гимнастике отказалась от участия в Кубке вызова

Москва26 июн Вести.Сборная России по художественной гимнастике отказалась от участия в Кубке вызова в румынском Клуж-Напоке, который должен был пройти с 26 по 28 июня. Причиной демарша стали действия организаторов, нарушающие права российских спортсменов.

Пресс-атташе по художественной гимнастике Федерации гимнастики России (ФГР) Линар Гинатуллин пояснил, что организаторы турнира уведомили российскую сторону о запрете на использование государственной символики.

Организаторы устно уведомили нас о том, что на спортивной арене не будет демонстрироваться государственный флаг Российской Федерации и не будет исполняться национальный гимн в случае победы российских гимнасток заявил тренер

Подобные требования являются грубым нарушением майского решения исполкома World Gymnastics, полностью восстановившего права российских спортсменов, а также противоречат Уставу организации и положениям Олимпийской хартии.

Наша сборная команда всегда готова выступать на турнирах, где соблюдаются требования World Gymnastics подчеркнул Гинатуллин

В ФГР заявили, что намерены добиваться исполнения международных норм всеми доступными правовыми средствами. На данный момент сборная России не будет представлена на турнире, пока не будут обеспечены надлежащие условия для участия в соответствии с утвержденным международным регламентом.