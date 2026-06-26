Песков заявил, что гордится гимнастками РФ за отказ выступить в Румынии

Песков: горжусь российскими гимнастками за отказ выступать на турнире в Румынии Песков заявил, что гордится гимнастками РФ за отказ выступить в Румынии

Москва26 июн Вести.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал гордостью решение сборной России по художественной гимнастике, которая решила отказаться от участия в этапе Кубке вызова в румынском Клуж-Напоке из-за запрета на использование государственной символики.

Так Песков ответил на вопрос ТАСС о том, одобряют ли в Кремле решение российских спортсменов.

Считаем это неприемлемым (запрет организаторов гимнасткам из России выступать под своим флагом - прим. ред.), гордимся принятым решением руководства нашей команды сказал он

Российские гимнастки отказались от участия в Кубке вызова в румынском Клуж-Напоке, который должен был пройти с 26 по 28 июня. Причиной демарша стали действия организаторов, ущемляющие права спортсменок из РФ: россиянкам запретили выступать под национальным флагом, а в случае победы не должен был звучать российский гимн.

Подобные требования грубо нарушают майское решение исполкома World Gymnastics, полностью восстановившее права российских атлетов, а также противоречат уставу организации и положениям Олимпийской хартии.