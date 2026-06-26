Песков отреагировал на решение запретить гимнасткам из России нацсимволику Песков: решение запретить гимнасткам РФ нацсимволику возмутительно

Москва26 июн Вести.Решение организаторов Кубка вызова в румынской Клуж-Напоке запретить гимнасткам сборной России выступать под национальным флагом возмутительное и волюнтаристское. Об этом заявил в комментарии ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Случай возмутительный сказал официальный представитель Кремля

Пресс-секретарь российского президента сообщил, что отношения Федерации гимнастики России с международной федерацией полностью налажены, и российские гимнастки выступают по праву с флагом и гимном страны.

Песков уточнил, что в данном вопросе речь идет "об абсолютно волюнтаристском решении" муниципальных властей Клуж-Напоке.

Ранее стало известно, что сборная России по художественной гимнастике отказалась от участия в Кубке вызова в румынском Клуж-Напоке, который должен пройти с 26 по 28 июня. Причиной этого были названы грубые нарушения регламента соревнований со стороны организаторов.