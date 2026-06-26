World Gymnastics отреагировала на отказ сборной России от турнира в Румынии

В World Gymnastics приняли к сведению отказ РФ от соревнований в Румынии World Gymnastics отреагировала на отказ сборной России от турнира в Румынии

Москва26 июн Вести.Всемирная федерация гимнастики (World Gymnastics) отреагировала на заявление сборной России об отказе от выступления на этапе Кубка вызова в румынском Клуж-Напоке из-за нарушения принимающей стороной норм соревнований.

Мы приняли к сведению ситуацию и проводим ее оценку. Если появятся какие-либо обновления, мы сообщим о них. На данном этапе у нас нет дополнительных комментариев говорится в заявлении пресс-службы федерации

Этап Кубка вызова по художественной гимнастике пройдет в Румынии с 26 по 28 июня. Сборная России приняла решение сняться с соревнований из-за нарушения прав российских спортсменов.

Пресс-атташе по художественной гимнастике Федерации гимнастики России (ФГР) Линар Гинатуллин сообщил, что организаторы соревнований уведомили о запрете использования российской символики, флага и гимна на турнире, что идет в разрез с постановлением World Gymnastics о полноценном возвращении российских атлетов к соревнованиям.

Ранее против флага и гимна России на румынском этапе Кубка мира выступил мэр Клуж-Напоки Эмиль Бок.