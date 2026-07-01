Сборная РФ по прыжкам на батуте отказалась от участия в Кубке мира в Португалии

Российские батутисты отказались от участия в Кубке мира без флага и гимна Сборная РФ по прыжкам на батуте отказалась от участия в Кубке мира в Португалии

Москва2 июл Вести.Российская сборная по прыжкам на батуте отказалась от участия в четвертом этапе Кубка мира, который должен состояться 4-5 июля в Коимбре (Португалия). Причина отказа - запрет местных властей на использование российского флага и гимна на соревнованиях, сообщает пресс-служба Федерации гимнастики России.

Главный тренер сборной России по прыжкам на батуте Алексей Рыжков отметил, что устроители соревнований не смогли обеспечить использование российской символики из-за позиции португальских властей, а предложение выступить в нейтральном статусе российская сторона не приняла, поскольку это противоречит ранее принятым решениям международной федерации.

Учитывая, что решение Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) не исполняется, сборная отказалась от участия в турнире отметил Рыжков

Между тем сборная России по художественной гимнастике отказалась от участия в Кубке вызова в румынском Клуж-Напоке, который пройдет с 26 по 28 июня. Причиной стали нарушения прав российских спортсменов, а именно запрет на использование государственной символики России.