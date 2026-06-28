Москва28 июнВести.Российские прыгуны на батуте впервые более чем за четыре года выступили на этапе Кубка мира с национальным флагом. Об этом сообщил главный тренер сборной России Алексей Рыжков агентству ТАСС.
Рыжков отметил, что команда в целом выполнила поставленные задачи, хотя в выступлениях, особенно у мужчин, были небольшие недочеты. При этом, по словам тренера, спортсмены боролись, проявили характер и действовали как единый коллектив. Он добавил, что это касалось и тренерского штаба сборной.
Было очень приятно впервые за много лет слышать гимн России в честь своих побед и видеть, как поднимается наш флаг.сказал он
Главный тренер рассказал, что теперь команда отправляется в Португалию, где проведет день отдыха, посвятив его физической и психологической разгрузке. После этого сборная начнет подготовку к следующему этапу Кубка мира, на котором каждый спортсмен будет решать свои задачи. Турнир пройдет 4-5 июля в Коимбре.
В завершение Рыжков поблагодарил президента Федерации гимнастики России Олега Белозерова, отметив, что команда постоянно ощущает его поддержку.
Последний раз российские прыгуны на батуте выступали с флагом и гимном на турнирах под эгидой Международной федерации гимнастики в феврале 2022 года - на этапе Кубка мира в Баку.
Этап Кубка мира прошел в швейцарской Арозе 26-27 июня. Российская команда завоевала на турнире две золотые и одну серебряную медаль. Лучший результат показала Анжела Бладцева: она победила в личном первенстве, а затем вместе с Софией Аляевой выиграла синхронные прыжки. В мужских синхронных прыжках серебро завоевали Федор Сорокин и Данила Касимов.