Россияне выступят на турнире по боулингу с флагом и гимном впервые с 2019 года

Россияне впервые с 2019 года выступят на турнире по боулингу с флагом и гимном Россияне выступят на турнире по боулингу с флагом и гимном впервые с 2019 года

Москва24 июн Вести.Сборная России по боулингу впервые с 2019 года выступит на международных соревнованиях с флагом страны и национальным гимном. Об этом сообщается на сайте Федерации боулинга РФ.

Уточняется, что россияне выступят на юниорском чемпионате мира в Малайзии, который пройдет с 26 июня по 7 июля.

В состав российской сборной вошли Ангелина Цупик, Кира Романова, Алена Шпачинская, Анна Фадеева, Кирилл Глазков, Ярослав Золотухин, Иван Сазонов и Александр Белинский.

В соревновании участвуют представители 33 стран. В программе будут личные, парные и командные соревнования у юношей и девушек, а также смежные.

Российские юниоры 9 июня получили возможность выступать на международных соревнованиях с использованием национальной символики в 24 олимпийских дисциплинах.