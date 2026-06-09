World Sailing разрешила юниорам из России выступать с флагом и гимном

Российским и белорусским юниорам вернули полный допуск к международным регатам World Sailing разрешила юниорам из России выступать с флагом и гимном

Москва9 июн Вести.Совет Международной федерации парусного спорта (World Sailing) разрешил спортсменам из России выступать на юниорских международных стартах с национальным флагом и гимном. Об этом сообщила пресс‑служба Всероссийской федерации парусного спорта (ВФПС).

Решение расcтраняется на турниры среди участников до 23 лет; одновременно World Sailing сняла все ограничения и с белорусских яхтсменов, отмечается в релизе ВФПС. В документе не уточняется, с каких конкретно соревнований начнёт действовать новая норма.

"Это важный шаг вперёд", — прокомментировал решение президент ВФПС Сергей Джиенбаев.

Особенно отрадно, что сняты ограничения для юниоров — молодое поколение российских яхтсменов получило возможность выступать на международной арене без дополнительных барьеров. Мы также приветствуем возвращение белорусских спортсменов к полноценному участию в международных соревнованиях. ВФПС при поддержке Олимпийского комитета России продолжит работу по полному восстановлению российского парусного спорта на международной арене цитирует пресс-служба его слова

Решение World Sailing даёт молодым российским и белорусским спортсменам возможность вернуться к полноценному участию в мировых регатах.