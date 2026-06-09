Российские юниоры смогут выступить с флагом в 24 олимпийских видах спорта

Стало известно, в каких видах спорта юниоры РФ могут выступать с флагом и гимном Российские юниоры смогут выступить с флагом в 24 олимпийских видах спорта

Москва9 июн Вести.Российские юниоры получили возможность выступать на международных соревнованиях с использованием национальной символики в 24 олимпийских дисциплинах.

Об этом в интервью РИА Новости сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

Он уточнил, что юниоры допущены без ограничений к таким видам спорта, как фехтование, конный спорт, тяжелая атлетика, волейбол, бейсбол и софтбол, ски-альпинизм, керлинг, дзюдо и спортивная борьба, плавание и синхронное плавание, прыжки в воду, водное поло, спортивная и художественная гимнастика.

7 июня зампред правительства говорил, что российские атлеты смогут выступать на мировой арене с флагом и гимном страны в 12 видах спорта