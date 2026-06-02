Россияне смогут выступать на ЧМ по фехтованию с флагом и гимном

Москва2 июн Вести.Международная федерация фехтования (FIE) допустила взрослых российских спортсменов до участия в соревнованиях с национальной символикой и гимном. Об этом сообщила пресс-служба организации.

По информации источника, российские спортсмены начнут выступать под официальным флагом и гимном с чемпионата мира 2026 года в Гонконге 22-30 июля.

Начиная с чемпионата мира по фехтованию среди взрослых спортсменов 2026 года в Гонконге (Китай), все защитные меры будут сняты, и спортсмены, а также официальные лица, имеющие белорусские или российские паспорта, получат право участвовать во всех индивидуальных и командных турнирах под эгидой FIE под своими национальными аббревиатурами говорится в сообщении

