Глава ВФС Елисеев: выступление под флагом и гимном РФ мотивировало самбистов

В ВФС рассказали о важности выступления самбистов из РФ под российским флагом Глава ВФС Елисеев: выступление под флагом и гимном РФ мотивировало самбистов

Москва18 мая Вести.Выступление под государственным флагом и с гимном России стало дополнительной мотивацией для отечественных самбистов на чемпионате Европы. Об этом заявил президент Всероссийской федерации самбо (ВФС) Сергей Елисеев.

В беседе с ТАСС он отметил, что российские спортсмены, завоевавшие 13 золотых медалей, показали высокий уровень профессионализма и качественную борьбу.

Особенно важно, что наши спортсмены выступали под государственным флагом и с гимном Российской Федерации. Для всей команды это имело большое значение и дополнительную ответственность сказал Елисеев

Он также выразил уверенность в том, что достигнутый успех послужит основой для будущих соревнований.

Ранее сообщалось, что исполком World Gymnastics принял положительное решение о допуске российских гимнастов к международным соревнованиям под российским флагом и с исполнением государственного гимна.