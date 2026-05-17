Российские самбисты завоевали шесть золотых медалей чемпионата Европы Российские самбисты выиграли шесть золотых медалей чемпионата Европы в Тбилиси

Москва17 мая Вести.Российские самбисты собрали шесть золотых медалей чемпионата Европы в первый день соревнований.

В женской группе победили три представительницы России. В весовой категории до 50 кг золотую медаль завоевала Маргарита Барнева. В категории до 59 кг первое место заняла Яна Джумаева. Третье золото принесла Анастасия Филиппович в категории до 72 кг, сообщает "Спорт-экспресс".

В дисциплине "боевое самбо" российские атлеты также завоевали три высшие награды. В категории до 58 кг выиграл Валерий Ергалов, в категории до 71 кг победил Имамшамиль Гусенов, в группе более 98 кг обладателем золотой медали стал Савелий Солдатенков.

Ранее сообщалось, что Международная федерация самбо (FIAS) вернула российским самбистам право выступать на международных соревнованиях под флагом и с гимном своей страны.