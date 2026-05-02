Гимнастка Борисова победила в Кубке Европы в упражнениях с лентой Гимнастка Борисова выиграла Кубок Европы в упражнениях с лентой

Москва2 мая Вести.Россиянка Мария Борисова одержала победу на Кубке Европы по художественной гимнастике в упражнениях с лентой. Соревнования проходят в Баку.

Спортсменка набрала 28,800 балла. На втором месте расположилась украинка Таисия Онофрийчук, набравшая 28,450 балла. Замкнула тройку лидеров итальянка Тара Драгаш (28,350).

Борисовой 19 лет. Она уже побеждала на Играх БРИКС 2024 года в упражнениях с обручем и является абсолютной чемпионкой России 2025 года.

Турнир завершится 3 мая. Российские спортсменки выступают в нейтральном статусе.