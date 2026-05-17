В Москве завершился второй этап Кубка сильнейших по художественной гимнастике Гимнастка-юниорка Заикина выиграла многоборье на втором этапе Кубка сильнейших

Москва17 мая Вести.В Москве завершился второй этап Кубка сильнейших по художественной гимнастике, юниорка Яна Заикина из Волгограда победила в многоборье. В интервью ИС "Вести" спортсменка назвала стабильным свое выступление на турнире.

Три дня соревнований, пять стран, 59 гимнасток в индивидуальной программе и 25 команд в групповых – так прошел Кубок сильнейших в Москве. Нынешний этап Кубка для многих спортсменок – еще и проверка перед чемпионатом Европы, который совсем скоро примет болгарская Варна.

И эту проверку отлично прошла юниорка Яна Заикина из Волгограда. Гимнастка взяла золото в многоборье. Также у Яны два золота в упражнении с обручем и лентой, и два серебра – за мяч и булавы. С 2023 года спортсменка тренируется в Академии художественной гимнастики "Небесная грация" Алины Кабаевой.

Довольно стабильно я прошла на этих соревнованиях. Старалась порадовать тренеров, Алину Маратовну [Кабаеву], всех судей, которые смотрят на нас рассказала победительница

Юниорская сборная России в групповых упражнениях завоевала сразу три золота. Команда стала лучшей в многоборье, а также в упражнениях с пятью мячами и пятью лентами.

Настоящая битва развернулась среди сениорок. Чемпионкой турнира стала победительница этапа Кубка мира в Ташкенте Мария Борисова из Санкт-Петербурга. Судьи особенно отметили ее артистику и умение передать характер упражнения. В групповых упражнениях среди сениорок лучшими стали гимнастки сборной субъектов России.

Мы стараемся работать над артистикой, исполнением, чистотой, техникой, чтобы быть стабильными. Конечно, все получилось, но можно еще лучше поделились спортсменки

Чемпионат Европы по художественной гимнастике пройдет в Болгарии с 27 по 31 мая. Российские гимнастки планируют выступить максимально возможным составом.