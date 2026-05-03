Москва3 маяВести.Двукратная олимпийская чемпионка, саблистка Яна Егорян завоевала золото на этапе Кубка мира по фехтованию в южнокорейском Инчхоне.
В решающем поединке российская саблистка одержала победу над американкой Майей Чемберлен со счетом 15:7. Бронзовые медали завоевали болгарка Йоана Илиева и испанка Арасели Наварро.
Двукратная олимпийская чемпионка Софья Великая стала шестой. Александра Михайлова и Алина Михайлова завершили борьбу в 1/8 финала.
Российские спортсменки выступали в нейтральном статусе.
Ранее в феврале этого года российские фехтовальщики победили в медальном зачете Чемпионата Европы.