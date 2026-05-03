Саблистка Яна Егорян стала победительницей этапа Кубка мира по фехтованию

Саблистка Егорян выиграла золото на этапе Кубка мира по фехтованию Саблистка Яна Егорян стала победительницей этапа Кубка мира по фехтованию

Москва3 мая Вести.Двукратная олимпийская чемпионка, саблистка Яна Егорян завоевала золото на этапе Кубка мира по фехтованию в южнокорейском Инчхоне.

В решающем поединке российская саблистка одержала победу над американкой Майей Чемберлен со счетом 15:7. Бронзовые медали завоевали болгарка Йоана Илиева и испанка Арасели Наварро.

Двукратная олимпийская чемпионка Софья Великая стала шестой. Александра Михайлова и Алина Михайлова завершили борьбу в 1/8 финала.

Российские спортсменки выступали в нейтральном статусе.

Ранее в феврале этого года российские фехтовальщики победили в медальном зачете Чемпионата Европы.