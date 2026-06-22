Гимнастки из РФ своими выступлениями вдохновили зрителей из КНР Гимнастка Ильтерякова рассказала о выступлении в Пекине

Москва22 июн Вести.Россиянка София Ильтерякова в комментарии ИС "Вести" рассказала о своем выступлении на втором этапе Кубка вызова по художественной гимнастике в Пекине.

Все медали собрала – у меня их пять, целый набор. Каждая медаль - это свой определенный путь. И каждый он проходил по-своему: где-то он был сложный, где-то, может, немного полегче поделилась она

Для китайских зрительниц выступление российской спортсменки стало мотивирующим. Об этом ИС "Вести" призналась родна из болельщиц.

[София] очень чисто все делает, изящно, и сложная техника очень. Глядя на российских девочек, я тоже пошла заниматься художественной гимнастикой поделилась китаянка

София Ильтерякова на китайском этапе Кубка вызова выиграла в трех финалах, Арина Ковшова завоевала золото с обручем.

Тренер Ковшовой Елизавета Чернова отметила, что ее подопечная может выполнять уникальные элементы.

Она смело идет на все интересные ловли [обруча, мяча], действительно сложные, рискованные. И в мире не делают некоторых ловли, которые делает Арина. И эти фишки у Арины ни в коем случае нельзя убирать. Спасибо огромное, были очень теплые все пожелания и поддержка, и атмосфера очень хорошая сказала она

Ранее гимнастки РФ взяли серебро ЧЕ в групповых упражнениях с обручами и булавами.